UEFA’dan Fenerbahçe için kur farkına onay – Fotomaç – 28 Nisan 2018
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    28 Nisan 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    ’dan için kur farkına onay

    UEFA’dan Fenerbahçe için kur farkına onay

    F.BAHÇE, ile yapılan anlaşma gereği bu sezonu en fazla 10 milyon euro zararla kapatmak zorunda.

    F.Bahçe, ile yapılan anlaşma gereği bu sezonu en fazla 10 milyon euro zararla kapatmak zorunda. Ancak artan kur ve gelirlerin çoğunun TL üzerinden olması sebebiyle zarar 12.5 milyon euro'yu buldu. UEFA, bu farkı anlayışla karşıladı, Avrupa kupalarına katılama onay verdi.
    1. 28.4.2018
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