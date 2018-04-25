Negredo, Caner Erkin, Pepe, Aatıf tekrar edilecek Fenerbahçe-Beşiktaş maçında oynayacak mı?
TFF'nin, Fenerbahçe-Beşiktaş maçının tekrar edilmesine yönelik kararından sonra akıllarda bir takım soru işaretleri oluştu.
- 25.4.2018 17:00
- Güncelleme: 25.4.2018 18:02
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TFF Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili kararını açıkladı: İşte derbinin oynanacağı tarih...
Toplam 2
Yorum
Kartal Beşiktaş seyircisi niye gitmiyor?
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Fenerbahçe'den TFF'nin karanına yönelik ilk açıklama
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Şampiyon FENERBAHÇE.
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TFF Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili kararını açıkladı: İşte derbinin oynanacağı tarih...
Toplam 2
Yorum
TARAFTAR Hayırlısı olsun , spor dostluk , kardeşlik ve barıştır.
Negredo, Caner Erkin, Pepe, Aatıf tekrar edilecek Fenerbahçe-Beşiktaş maçında oynayacak mı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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