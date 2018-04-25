Negredo, Caner Erkin, Pepe, Aatıf tekrar edilecek Fenerbahçe-Beşiktaş maçında oynayacak mı? – Fotomaç – 25 Nisan 2018
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    25 Nisan 2018, Çarşamba
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    Negredo, Caner Erkin, Pepe, Aatıf edilecek - maçında oynayacak mı?

    Negredo, Caner Erkin, Pepe, Aatıf tekrar edilecek Fenerbahçe-Beşiktaş maçında oynayacak mı?

    TFF'nin, Fenerbahçe-Beşiktaş maçının tekrar edilmesine yönelik kararından sonra akıllarda bir takım soru işaretleri oluştu.

    1. 25.4.2018 17:00
    2. Güncelleme: 25.4.2018 18:02
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