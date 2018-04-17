Giuliano'dan Talisca'ya flaş gönderme! "Dünya Kupası'na ben gideceğim" – Fotomaç – 17 Nisan 2018
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    17 Nisan 2018, Salı
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    'dan 'ya flaş gönderme! "Dünya Kupası'na ben gideceğim"

    Giuliano'dan Talisca'ya flaş gönderme! "Dünya Kupası'na ben gideceğim"

    Giuliano, son 4 maçta sadece bir gol atarken, bunu milli takıma çağrılmamasına bağlayanlar oldu.

    1. 17 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 02:17
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