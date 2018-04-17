Fenerbahçe-Beşiktaş maçının bilet fiyatları açıklandı
Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile oynayacağı maçın bilet fiyatları açıklandı.
Bilet fiyatları şu şekilde;
- 17 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 12:23
-
Beşiktaş'ta Cyle Larin sürprizi!
Toplam 4
Yorum
BJK'li Oh be sonunda hoca risk almayi göze aliyor mu ? Bence genç dinamik ve FB ciddiye almayip bos alan birakabilir ona..
-
Jeremain Lens Fenerbahçe maçı için Şenol Güneş'ten forma istedi
Toplam 4
Yorum
BJK'li Ver sansi hoca. Oyuncu istemisken öyle. Zaten Q7 oynamasin yoksa yine kirmizi görür kadiköyde her zaman oldugu gibi !
-
Bursaspor ateşle oynuyor
Toplam 1
Yorum
babacan inşallah düşersin bursa rize nin ahı çıkacakkk
Fenerbahçe-Beşiktaş maçının bilet fiyatları açıklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.