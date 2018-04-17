12. adam: Aziz Yıldırım
Şampiyonluk için amansız bir yarış veren F.Bahçe’nin en büyük destekçisi başkan Aziz Yıldırım. Her maça gidiyor, Samandıra’dan ayrılmıyor, takıma sürekli moral veriyor
Fenerbahçe, şampiyonluk yarışına iyice asılırken, Aziz Yıldırım'dan büyük bir manevi destek alıyor. Yıldırım, adeta 12. adam gibi çalışıyor. Son dönemde deplasmanlar dahil her maça gidiyor, futbolculara moral veriyor, Samandıra'ya kadar gelip herkesin sıkıntısıyla yakından ilgileniyor. Teknik heyetle de sürekli irtibat halinde olan başkan, "Size her zaman güveniyorum. Biliyorum, şampiyon olacaksınız" diyerek takım için itici güç oluyor.
Emre BOL
'3 Temmuz'da mutlu ettiniz'
Önceki akşam kürek şubesinin 104. kuruluş yemeğine katılan Yıldırım, şimdiye kadar verdikleri destek ve bundan sonra verecekleri tüm destek için üyelere teşekkür etti. Gecede bir konuşma yapan başkan, "3 Temmuz kürek yarışlarını izleyecektik ama sabah 7'de Vatan'a gittik. Avukatlara sorduk, şampiyonluğu öğrendik. O gece çok mutluyduk" dedi.
- 17 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 01:03
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Galatasaray'dan Başakşehir'e gönderme!
Toplam 2
Yorum
austin tamam diyelimki gs da oynamasını istemeyen taraftar var ki bunlar ne emektar oyunculara salladılar yediler.bırakalımda başka tkmda oynasınl
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Galatasaray'dan Başakşehir'e gönderme!
Toplam 2
Yorum
austin arda için söylüyorum ayıp ayıp bu adam kanıyla canıyla gs lı emek verdi yüreğini verdi bu tkma özbek almadı adam neyapsın futbolumu bıraksı
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Derbinin hakemi belli oldu
Toplam 1
Yorum
celal hadı bakalım adına yarasır sekılde bır derbı olsun en az 3 er kırmızı kart olsun
12. adam: Aziz Yıldırım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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