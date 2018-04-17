12. adam: Aziz Yıldırım

Fenerbahçe, şampiyonluk yarışına iyice asılırken, Aziz Yıldırım'dan büyük bir manevi destek alıyor. Yıldırım, adeta 12. adam gibi çalışıyor. Son dönemde deplasmanlar dahil her maça gidiyor, futbolculara moral veriyor, Samandıra'ya kadar gelip herkesin sıkıntısıyla yakından ilgileniyor. Teknik heyetle de sürekli irtibat halinde olan başkan, "Size her zaman güveniyorum. Biliyorum, şampiyon olacaksınız" diyerek takım için itici güç oluyor.



Emre BOL



'3 Temmuz'da mutlu ettiniz'

Önceki akşam kürek şubesinin 104. kuruluş yemeğine katılan Yıldırım, şimdiye kadar verdikleri destek ve bundan sonra verecekleri tüm destek için üyelere teşekkür etti. Gecede bir konuşma yapan başkan, "3 Temmuz kürek yarışlarını izleyecektik ama sabah 7'de Vatan'a gittik. Avukatlara sorduk, şampiyonluğu öğrendik. O gece çok mutluyduk" dedi.