İşte Aziz Yıldırım'ın anlaştığı isim: Jose Beto
Fenerbahçe'de son kez başkanlığa adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım'ın en büyük projelerinden biri, dev bir scout ekibi kurup genç ve gelecek vadeden yıldızları kulübe kazandırmak. Yıldırım'ın oyuncu izleme ekibinin başına getirmek istediği ismin ise Benfica'nın scout şefliğini yapan Jose Beto olduğu ortaya çıkmıştı.
- 13 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 01:59
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Aziz Yıldırım: Avrupa'nın çok önemli bir ismiyle anlaştık
Toplam 7
Yorum
ms Hr yil oldugu gibi yine ayni masal onemli isim nasil gelecek hani para yine terenao gelmesin?
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Geleceği belli oldu! Beşiktaş ve Fenerbahçe peşindeydi!
Toplam 2
Yorum
Bence 40 yasinda Gelir mi ?
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Aziz Yıldırım: Avrupa'nın çok önemli bir ismiyle anlaştık
Toplam 7
Yorum
REAL FB Aklina yeni mi geldi? Kac yildir kaziklaniyorsun! Krasic, RVP; Maldonado; Guiza, Ihtiyar DEDE!! Neler neler, 20 yil GS ye yaradi,bizi gectil
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