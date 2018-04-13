İşte Aziz Yıldırım'ın anlaştığı isim: Jose Beto – Fotomaç – 13 Nisan 2018
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    13 Nisan 2018, Cuma
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    İşte 'ın anlaştığı isim:

    İşte Aziz Yıldırım'ın anlaştığı isim: Jose Beto

    Fenerbahçe'de son kez başkanlığa adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım'ın en büyük projelerinden biri, dev bir scout ekibi kurup genç ve gelecek vadeden yıldızları kulübe kazandırmak. Yıldırım'ın oyuncu izleme ekibinin başına getirmek istediği ismin ise Benfica'nın scout şefliğini yapan Jose Beto olduğu ortaya çıkmıştı.


    1. 13 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:59
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