F.Bahçe-A.Efes: 69-53
F.bahçe Doğuş U15 Erkek Basketbol Takımı, İstanbul U-15 Yıldız Erkekler AA Ligi Final Grubu'nun yedinci hafta mücadelesinde Anadolu Efes ile karşılaştı. Sarı-lacivertli takım, karşılaşmayı 69-53 kazandı. Maçı baştan sona üstün tamamlayan Kanarya, devreyi de 36-26 önde geçti. Kerem 26 yıldızlaştı. F.Bahçe üst üste 7. maçını da kazandı
- 12 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 23:33
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fernando Muslera'ya Boca Juniors talip oldu!
Toplam 2
Yorum
uA Bas 25m al muslerayi bizde gidip alman liginden zieler, horn, sommer, veya hitz'i getirelim
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Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'un bonservisini belirledi
Toplam 8
Yorum
galah kimse almas bunu....kendinizi kandirmayin!!!
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İşte Fatih Terim'in Gençlerbirliği maçındaki devre arası konuşması!
Toplam 5
Yorum
Hagi ORTA SAHADAN-CEPHEDEN ORTA YAPIN DEDİĞİ KESİN
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