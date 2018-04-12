F.Bahçe-A.Efes: 69-53 – Fotomaç – 12 Nisan 2018
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HEPSİ
    12 Nisan 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    F.Bahçe-A.Efes:

    F.Bahçe-A.Efes: 69-53
    F.bahçe Doğuş U15 Erkek Basketbol Takımı, U-15 Yıldız Erkekler AA Ligi 'nun yedinci hafta mücadelesinde ile karşılaştı. Sarı-lacivertli takım, karşılaşmayı kazandı. Maçı baştan sona üstün tamamlayan Kanarya, devreyi de 36-26 önde geçti. Kerem 26 yıldızlaştı. F.Bahçe üst üste 7. maçını da kazandı
    1. 12 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:33
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