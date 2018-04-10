Fransızlar 'ayrılabilir' dedi
KİLİT ADAM: Valbuena, bu sezon her maçta şans bulamasa da oynadığı süre baz alındığında ligimizin en çok kilit pas atan futbolcularından biri oldu.
İKİNCİ SIRADA: Tüm kulvarlarda 33 maça çıkan Fransız yıldız 6 gol atarken tam 16 asist yaptı. Valbuena ligde asist krallığında da 2. sırada yer alıyor.
PEŞİNDELER : Bordeaux'un altyapısından yetişen Valbuena'yı istediği ileri sürüldü. Bu haber kulübe yakın bazı kaynaklar tarafından yalanlandı.
Yıldırım karışmadı
Maçtan sonra ortaya atılan Başkan Aziz Yıldırım, devre arasında Hasan Çetinkaya'yı arayıp, "Aykut'a söyle Valbuena'yı oyuna alsın. Adamı çıldırtmasın" iddiasının gerçek olmadığı ortaya çıktı. Başkan'ın devre arasında Çetinkaya'yı aradığı ve futbolculara bir konuşma yaptığı ama Kocaman'ın işine karışmadığı bildirildi.
- 10 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 01:32
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Marcelo'dan Beşiktaş açıklaması
Toplam 1
Yorum
adanalı errrrrman hocaaa, hakkemliğin kadar yorumculuğunda berbat. dembaba gol matmadı diyemi. lenss te fenere atamadı. bu nasıl düşünce yaaaa
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Selçuk'un eşi Emel Şahin'den Tamer Tuna'ya tepki
Toplam 9
Yorum
GÖZ GÖZ 35 ŞENOLUN ÇIRAKLIĞINA GERİ DÖNSÜN..GÖZ TE PE ŞAN LI DIR.
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Göztepeli taraftarlar Demba Ba'yı ıslıkladı
Toplam 11
Yorum
35 TRFTR TAMER TUNA DERHAL GÖREVİ BIRAKMALIDIR. ŞENOLUN ÇIRAĞI OLSUN.
Fransızlar 'ayrılabilir' dedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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