Fransızlar 'ayrılabilir' dedi – Fotomaç – 10 Nisan 2018
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    10 Nisan 2018, Salı
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    Fransızlar 'ayrılabilir' dedi

    Fransızlar 'ayrılabilir' dedi
    'de ağzınla kuş tutsa yaranamayan Valbuena'nın yol ayrımında olduğu iddia edildi. basını, 'nın FFP baskısı altında olan Fenerbahçe'nin Valbuena gibi yüksek maaş verdiği isimleri göndermenin yollarını aradığını ileri sürdü. Valbuena'nın ile arasının da iyi olmadığı belirtilirken, Fenerbahçe'nin Fransızı gönderme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

    KİLİT ADAM: Valbuena, bu sezon her maçta şans bulamasa da oynadığı süre baz alındığında ligimizin en çok pas atan futbolcularından biri oldu.

    İKİNCİ SIRADA: Tüm kulvarlarda 33 maça çıkan Fransız yıldız 6 gol atarken tam 16 asist yaptı. Valbuena ligde asist krallığında da 2. sırada yer alıyor.

    PEŞİNDELER : Bordeaux'un altyapısından yetişen Valbuena'yı istediği ileri sürüldü. Bu haber kulübe yakın bazı kaynaklar tarafından yalanlandı.

    Yıldırım karışmadı
    Maçtan sonra ortaya atılan Başkan , devre arasında Hasan Çetinkaya'yı arayıp, "Aykut'a söyle Valbuena'yı oyuna alsın. Adamı çıldırtmasın" iddiasının gerçek olmadığı ortaya çıktı. Başkan'ın devre arasında Çetinkaya'yı aradığı ve futbolculara bir konuşma yaptığı ama Kocaman'ın işine karışmadığı bildirildi.
    1. 10 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:32
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