Asli görevini yaptı – Fotomaç – 10 Nisan 2018
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    10 Nisan 2018, Salı
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    Asli görevini yaptı

    Asli görevini yaptı
    yıldır futbolun kazanma odaklı olduğunu belirten Kocaman, "Bu iş güzel ve iyi oyun değil maalesef 15-20 yıldır. Kazanma odaklı bir oyun bu. Rakiplerin gücünü hesaplayarak, oyuncularımızın gücünü bilerek, planlama yapıyoruz. Oyuncuların asli görevleri verilen sürede istenen doğruları yapmak. Yine başlangıçta kafamda aynı takım olurdu" ifadesini kullanarak şaşkınlık yarattı.
    1. 10 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:33
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