Fenerbahçe - Osmanlıspor maçında tartışmalı gol! Çizgiyi geçti mi?
Fenerbahçe, Osmanlıspor karşısında 56. dakikada Skrtel'in kafa vuruşuyla 1-0 öne geçti. Golde topun çizgiyi geçip geçmediği tartışma yarattı
Fenerbahçe'nin attığı ilk gol tartışma yaşattı. Martin Skrtel'in kafa vuruşunda Karcemarskas kale çizgisi üzerinde topu kontrol etti. Orta hakem Halil Umut Meler ilk anda kararsız kalırken yardımcısının orta sahaya koşması üzerine golü verdi. Osmanlısporlu futbolcular uzun süre hem Meler'e hem de yardımcısına itirazda bulunsalar da karar değişmedi.
LİGDE BU SEZON 3'ÜNCÜ GOLÜ
Martin Skrtel bu golle bu sezon Süper Lig'de 3. sayısını attı. (Göztepe ve Başakşehir filelerini de havalandırmıştı).
İşte Skrtel'in kafa vuruşunda Karcemaskas'ın pozisyonu:
5 CM İLE GOL
Fenerbahçe'nin Skrtel'le 1-0 öne geçtiği golü, yayıncı kuruluş beIN Sports bilgisayar ortamında ölçtü. Yayıncı kuruluşun tekrar görüntüsünde Osmanlıspor kalecisi Karcemarskas'ın kalenin epey içinde olduğu görülürken, 'piero'nun yaptığı ölçümde topun 5 cm. kale çizgisini geçtiği ortaya çıktı.
- 09 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 01:33
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Gunnarsson Beşiktaş'a
Toplam 3
Yorum
Bence Orta Saha icin Sergio Canales Transfer edelim Ve Forvet icin Facundo Ferreyra 28 Gol Yapti Shakhtar icin Sözlesmeleri bitiyor bence iyi olur
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Beşiktaş'tan 7 kişilik genç transfer listesi
Toplam 1
Yorum
bjk smokie :) gökan töre 21 oğuzhan 19 yaşında gelmişti ve seviye atladılar oynadıkça ucuz ve gelişim göstere bilecek kalıcı gençler alın
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İşte Cristiano Ronaldo - Messi rekabetinde istatistikler!
Toplam 1
Yorum
komik biri golcü. öürü hem golcü hem topçu. kıyaslamak komik. istatistiktede geçer messi. gerçek ronaldoyla bile ronaldo kıyaslanmaz. messiiiiii
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