Fenerbahçe - Osmanlıspor maçında tartışmalı gol! Çizgiyi geçti mi? – Fotomaç – 09 Nisan 2018
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    09 Nisan 2018, Pazartesi
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    - maçında tartışmalı gol! Çizgiyi geçti mi?

    Fenerbahçe - Osmanlıspor maçında tartışmalı gol! Çizgiyi geçti mi?

    , karşısında 56. dakikada 'in kafa vuruşuyla 1-0 öne geçti. Golde topun çizgiyi geçip geçmediği tartışma yarattı

    'nin attığı ilk gol tartışma yaşattı. Martin Skrtel'in kafa vuruşunda Karcemarskas kale çizgisi üzerinde topu kontrol etti. Orta hakem Halil Umut Meler ilk anda kararsız kalırken yardımcısının orta sahaya koşması üzerine golü verdi. Osmanlısporlu futbolcular uzun süre hem Meler'e hem de yardımcısına itirazda bulunsalar da karar değişmedi.

    LİGDE BU SEZON 3'ÜNCÜ GOLÜ
    Martin bu golle bu sezon Süper Lig'de 3. sayısını attı. (Göztepe ve Başakşehir filelerini de havalandırmıştı).

    İşte Skrtel'in kafa vuruşunda Karcemaskas'ın pozisyonu:



    5 CM İLE GOL
    Fenerbahçe'nin Skrtel'le 1-0 öne geçtiği golü, yayıncı kuruluş beIN Sports bilgisayar ortamında ölçtü. Yayıncı kuruluşun tekrar görüntüsünde kalecisi Karcemarskas'ın kalenin epey içinde olduğu görülürken, 'piero'nun yaptığı ölçümde topun 5 cm. kale çizgisini geçtiği ortaya çıktı.

    1. 09 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:33
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