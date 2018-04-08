Panathinaikos Başkanı Giannakopoulas: "Obradovic benim için ölü!" – Fotomaç – 08 Nisan 2018
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    08 Nisan 2018, Pazar
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    Başkanı : "Obradovic benim için ölü!"

    Panathinaikos Başkanı Giannakopoulas: "Obradovic benim için ölü!"

    Başkanı , F.Bahçe'yi hedef almaya devam ediyor.

    Başkanı , F.Bahçe'yi hedef almaya devam ediyor. F.Bahçe lehine yapılan hataları diline dolayan Yunan başkan, Obra'ya da laf atarak, "Onun hakkında sorulara cevap verirsem ömür boyu ceza alırım. O benim için ölü" dedi.
    1. 08 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:40
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