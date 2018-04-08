Eljif Elmas’tan 5 maç sonra 1 dakikalık performans – Fotomaç – 08 Nisan 2018
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    08 Nisan 2018, Pazar
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    ’tan 5 maç sonra 1 dakikalık performans

    Eljif Elmas’tan 5 maç sonra 1 dakikalık performans

    ’nin genç yıldızı 5 maç aradan sonra forma şansı buldu.

    'nin genç yıldızı 5 maç aradan sonra forma şansı buldu.

    'in 28. haftasında Fenerbahçe evinde Osmanlıspor'u 2-0 mağlup ettiği müsabakada Eljif Elmas 5 maç aradan sonra forma şansı buldu. Son olarak Alanyaspor karşısında 1 dakika forma giyen Elmas, Osmanlıspor karşılaşmasında da 90+2. dakikada Giuliano'nun yerine oyuna girerek 1 dakika süre almış oldu.
    1. 08 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 21:06
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