Eljif Elmas’tan 5 maç sonra 1 dakikalık performans
Fenerbahçe’nin genç yıldızı Eljif Elmas 5 maç aradan sonra forma şansı buldu.
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe evinde Osmanlıspor'u 2-0 mağlup ettiği müsabakada Eljif Elmas 5 maç aradan sonra forma şansı buldu. Son olarak Alanyaspor karşısında 1 dakika forma giyen Elmas, Osmanlıspor karşılaşmasında da 90+2. dakikada Giuliano'nun yerine oyuna girerek 1 dakika süre almış oldu.
- 08 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 21:06
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Albayrak'tan flaş Altınordu açıklaması
Toplam 1
Yorum
reis yaziklar olsun altinorduymus neymis
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Olcay Şahan: Yanlış anlaşıldım!
Toplam 3
Yorum
Atillas-BJK En azından GS'ye yenilmeyi hazmedemeyip hafif saçmaladı, yanlış konuştu fakat sebebi hırsından yenilgiyi kabullenememesinden
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Olcay Şahan: Yanlış anlaşıldım!
Toplam 3
Yorum
apoçi işte adamı böyle zamanlarda tanıyorsunuz.yalnız geri vitesi iyi çalışıyor
Eljif Elmas’tan 5 maç sonra 1 dakikalık performans haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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