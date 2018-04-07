‘Sonuna kadar’ – Fotomaç – 07 Nisan 2018
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    07 Nisan 2018, Cumartesi
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    kadar’

    ‘Sonuna kadar’

    Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, 1959 yılından önceki şampiyonlukların da şampiyonluğu olarak kabul edilmesi ile ilgili çalışmaları kadar götüreceklerini söyledi.

    Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, 1959 yılından önceki şampiyonlukların da şampiyonluğu olarak kabul edilmesi ile ilgili çalışmaları kadar götüreceklerini söyledi. Mosturoğlu, "Bu çalışmayı başarıya ulaşana kadar kovalayacağız" diye konuştu.
    1. 07 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:40
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