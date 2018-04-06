Diyarbakır'da Yıldırım coşkusu – Fotomaç – 06 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Nisan 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    'da Yıldırım coşkusu

    Diyarbakır'da Yıldırım coşkusu

    F.Bahçe Başkanı , pota açılışı için gittiği memleketinde davullu zurnalı karşılandı. Tören müthiş bir kalabalığa ve büyük ilgiye sahne oldu Yıldırım, “İnşallah burada kupayı da kaldırırız” dedi...

    'da dün çok özel bir gün yaşandı. Fenerbahçe Başkanın , Sur'daki Soğanlı İlk/Ortaokulu'nun bahçesine kurulan basketbol potalarının açılışı için gittiği memleketinde büyük bir coşku ve yoğun bir ilgiyle karşılandı. Kentte Yıldırım'a davullu zurnalı müthiş bir karşılama töreni yapıldı.

    İNŞALLAH KUPAYI BURADA KALDIRIRIZ
    Açılış töreninde öğrencilere Fenerbahçe ve Türk bayraklar dağıtıldı. Törende konuşan Yıldırım, "Diyarbakır'a 280 tane pota yaptıracağız. 500'den fazla okulda bu projeyi yerine getirdik. İnşallah futbol takımımız kalan maçlarını kazanarak gelir, burada da kupayı kaldırırız" dedi. Türkiye Kupası finali Diyarbakır'da oynanacak.

    İŞTE GEBZE HAYALİ
    Aziz Yıldırım, yeniden seçilmesi halinde altyapıda büyük bir devrim yapacak. Merkez üssü, Gebze'deki 3 Temmuz Tesisleri olacak. Akademi seviyesindeki tesis, 8 adeta futbol sahası ile gençlere hizmet verecek. Toplam 65 gözlemci, yurt içi ve yurt dışından yetenekli Türk çocuklarını keşfedecek. Teknik, çabukluk, zeka ve karakter dörtlüsü üzerinde yetiştirilecek çocuklar 12 yaşından sonra her yıl sonu karne alacak. Karakterden kalan oyuncu bir sonraki sene akademiye devam edemeyecek.
    1. 06 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:24
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Diyarbakır'da Yıldırım coşkusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN