Diyarbakır'da Yıldırım coşkusu
F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım, pota açılışı için gittiği memleketinde davullu zurnalı karşılandı. Tören müthiş bir kalabalığa ve büyük ilgiye sahne oldu Yıldırım, “İnşallah burada kupayı da kaldırırız” dedi...
İNŞALLAH KUPAYI BURADA KALDIRIRIZ
Açılış töreninde öğrencilere Fenerbahçe ve Türk bayraklar dağıtıldı. Törende konuşan Yıldırım, "Diyarbakır'a 280 tane pota yaptıracağız. 500'den fazla okulda bu projeyi yerine getirdik. İnşallah futbol takımımız kalan maçlarını kazanarak gelir, burada da kupayı kaldırırız" dedi. Türkiye Kupası finali Diyarbakır'da oynanacak.
İŞTE GEBZE HAYALİ
Aziz Yıldırım, yeniden seçilmesi halinde altyapıda büyük bir devrim yapacak. Merkez üssü, Gebze'deki 3 Temmuz Tesisleri olacak. Akademi seviyesindeki tesis, 8 adeta futbol sahası ile gençlere hizmet verecek. Toplam 65 gözlemci, yurt içi ve yurt dışından yetenekli Türk çocuklarını keşfedecek. Teknik, çabukluk, zeka ve karakter dörtlüsü üzerinde yetiştirilecek çocuklar 12 yaşından sonra her yıl sonu karne alacak. Karakterden kalan oyuncu bir sonraki sene akademiye devam edemeyecek.
- 06 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 02:24
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G.Saray'ı çıldırtan cevap! UEFA öncesi...
Toplam 15
Yorum
bjk kim aldı.terim. parasını o versin
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İşte Aziz Yıldırım'ın mega projesi!
Toplam 23
Yorum
gfb hımmmm ok!!!! Roben'de reklamda oynayacak mı? Yandex kesin 40 milyonunu verir. FB için uyku saati devrede herhalde.
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"Gol atarsam sevinmeyeceğim"
Toplam 5
Yorum
POYRAZ Sevinme evladım sevinme seneye dolarlar çil çil cebine girecek nasıl olsa sahaya çık kaleden kaleye kaç adım onu say Fikret e yakışırsın.
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