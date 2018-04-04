Yıldırım’a bir destek daha – Fotomaç – 04 Nisan 2018
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    04 Nisan 2018, Çarşamba
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    Yıldırım’a bir destek daha

    Yıldırım’a bir destek daha

    Sarı-lacivert li kulübün eski yöneticilerinden , 3 Temmuz ruhunun devam edebilmesi için 'ın yeniden başkan seçilmesi gerektiğini söyledi.

    Sarı-lacivert li kulübün eski yöneticilerinden , 3 Temmuz ruhunun devam edebilmesi için 'ın yeniden başkan seçilmesi gerektiğini söyledi. Yıldırım'a açık destek veren Merçil, "Başkanımız tüm karanlık oyunlara rağmen yine de başarılı" ifadelerini kullandı.
    1. 04 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:43
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