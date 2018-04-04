İlk iki şansımız yüzde 90!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 5-0 kazandıkları Kayserispor karşılaşması sonrası basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti. Şampiyonluk şanslarını değerlendiren sarı-lacivertli çalıştırıcı, kalan 7 haftada ligin birçok şeye gebe olduğunu, rakiplerinin kendi aralarında oynayacakları maçları avantaja dönüştürebileceklerini ifade etti.