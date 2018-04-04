İlk iki şansımız yüzde 90! – Fotomaç – 04 Nisan 2018
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    04 Nisan 2018, Çarşamba
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    İlk iki şansımız yüzde 90!

    İlk iki şansımız yüzde 90!

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 5-0 kazandıkları Kayserispor karşılaşması sonrası basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti. Şampiyonluk şanslarını değerlendiren sarı-lacivertli çalıştırıcı, kalan 7 haftada ligin birçok şeye gebe olduğunu, rakiplerinin kendi aralarında oynayacakları maçları avantaja dönüştürebileceklerini ifade etti.

    1. 04 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:26
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