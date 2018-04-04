İlk iki şansımız yüzde 90!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 5-0 kazandıkları Kayserispor karşılaşması sonrası basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti. Şampiyonluk şanslarını değerlendiren sarı-lacivertli çalıştırıcı, kalan 7 haftada ligin birçok şeye gebe olduğunu, rakiplerinin kendi aralarında oynayacakları maçları avantaja dönüştürebileceklerini ifade etti.
- 04 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 02:26
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Ronaldo Bey ne yapıyorsunuz acaba?
Toplam 2
Yorum
seda hayir hepside türk takimlari bilir beni cünki ptt de dahil superligde benle oynar,dün fb nin yaptiklarinida biliom,biride merak etse örense
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Ronaldo Bey ne yapıyorsunuz acaba?
Toplam 2
Yorum
seda tek yandigim,yaziklar olsun be bi türk takimi merak etsede gelsede bende izlese maci yok kimse ögrenmek istemio sona mngalda kül kalmio
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Bayern hata yapmadı!
Toplam 1
Yorum
hakan az attı
İlk iki şansımız yüzde 90! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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