Gol değil pas muhteşemdi! – Fotomaç – 04 Nisan 2018
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    04 Nisan 2018, Çarşamba
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    Gol değil pas muhteşemdi!

    Gol değil pas muhteşemdi!

    maçında jeneriklik bir gole imza atan , gelecek maçlar öncesi umut saçtı.

    maçında jeneriklik bir gole imza atan , gelecek maçlar öncesi umut saçtı. Kalan haftaların kendileri için zor olacağını belirten yıldız futbolcu, "Umut varsa hayat vardır. Bizde umut da, inanç da var. Her şeyin mükemmel olacağına inanıyorum" dedi. Attığı gole de esprili bir şekilde değinen , "Şut harika değildi. 'nun pası mükemmeldi!" ifadesini kullandı.
    1. 04 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:32
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