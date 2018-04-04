27 yaşımdan daha iyiyim! – Fotomaç – 04 Nisan 2018
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    04 Nisan 2018, Çarşamba
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    27 yaşımdan daha iyiyim!

    27 yaşımdan daha iyiyim!

    Oynadığı son 4 Süper Lig karşılaşmasında kalesini gole kapatan Fenerbahçe'nin yıldız file bekçisi Volkan Demirel, birçok konu hakkında önemli açıklamalar yaptı.

    1. 04 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:27
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