Kadınlar Garnier’e emanet – Fotomaç – 29 Mart 2018
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    29 Mart 2018, Perşembe
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    Kadınlar Garnier’e emanet

    Kadınlar Garnier’e emanet
    Geçtiğimiz günlerde Takımı'nın başantrenörü Fırat Okul ile yolları ayıran sarı-lacivertli kulüp, yeni başantrenör olarak Fransız çalıştırıcı ile anlaştı. Siteden yapılan açıklamada, 1965 doğumlu Garnier'in göreve getirildiği bildirildi ve "Son olarak Fransa Kadın Milli Takım başantrenörlüğünü yapan Valerie Garnier'e 'hoşgeldin' diyor, başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar diliyoruz" denildi.
    1. 29 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:41
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