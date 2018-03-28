Bu utancı hep beraber temizleyeceğiz!
Fenerbahçe'nin bir hazırlık maçında da olsa Boluspor'a 6-2 yenilmesinin yankıları hala devam ederken, konu takım içinde de çok konuşuluyor.
- 28 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 00:53
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FOTOMAÇ GÜNDEM
Fenerbahçe'nin bir hazırlık maçında da olsa Boluspor'a 6-2 yenilmesinin yankıları hala devam ederken, konu takım içinde de çok konuşuluyor.
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