Bu utancı hep beraber temizleyeceğiz! – Fotomaç – 28 Mart 2018
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    28 Mart 2018, Çarşamba
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    Bu utancı hep beraber temizleyeceğiz!

    Bu utancı hep beraber temizleyeceğiz!

    Fenerbahçe'nin bir hazırlık maçında da olsa Boluspor'a 6-2 yenilmesinin yankıları hala devam ederken, konu takım içinde de çok konuşuluyor.

    1. 28 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:53
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