Gerçekten komikti! – Fotomaç – 27 Mart 2018
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    27 Mart 2018, Salı
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    Gerçekten komikti!

    Gerçekten komikti!

    Smolov’dan F.Bahçe itirafı: Haberim olmadan F.Bahçe’ye transfer olmuştum! Komikti. Ama iş birden ciddiye bindi

    Rus ekibi 'un yıldız golcüsü Fedor Smolov'dan ile ilgili flaş bir itiraf geldi. Adı birçok kez sarı-lacivertli takımla ile anılan 28 yaşındaki forvet, o dönem yaşananları şöyle anlattı: "Geçen sezon Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile karşı karşıya geliyorduk. Maçtan birkaç gün önce gazeteler benim Fenerbahçe ile sözleşme imzaladığımı yazdılar. Genel direktörümüz haberi bana gösterip açıklama istedi. Ben de 'Wow, olamaz' dedim. Sonra instagram hesabıma bir baktım ki Fenerbahçeli taraftarlar 'Bize gel' yazıyor. Gerçekten komikti ama sonra Fenerbahçe benim için kulübüme resmi teklif iletti."
    1. 27 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 22:24
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