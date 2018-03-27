Durumu gayet iyi

Slovakya Milli Takımı'nın doktoru Jan Batalik, Skrtel'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Tecrübeli stoperin durumunun iyi olduğunu söyleyen Batalik, "Yüzüne top çarpınca bir süreliğine baygınlık geçirdi. Bu sırada arkadaşları yardımına koştu. Önce gözleriyle iletişim kurmaya çalıştı ama nefes alabiliyordu. Bilinci açıktı. Tüm gece gözlem altında tuttuk" dedi. Skrtel'in oyundan çıkmak istemediğinin de sözlerine ekleyen doktoru "Ona isterse çıkabileceğini söyledim ama kabul etmedi. Tüm testlerini de yaptık ve gayet iyi çıktı" ifadelerini kullandı.

TFF'DEN SKRTEL'E GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

TFF, Slovakya'nın Tayland'la oynadığı hazırlık maçında sağlık sorunu yaşayıp ölümden dönen Skrtel için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Federasyondan yapılan açıklamada, yüzüne gelen top nedeniyle kısa bir süre baygınlık geçiren 33 yaşındaki futbolcuyla ilgili, "Fenerbahçeli Skrtel'in rahatsızlık geçirdiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Durumu iyi olan Skrtel ile Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz" denildi.?