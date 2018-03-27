Durumu gayet iyi
Slovakya Milli Takımı'nın doktoru Jan Batalik, Skrtel'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
Slovakya Milli Takımı'nın doktoru Jan Batalik, Skrtel'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Tecrübeli stoperin durumunun iyi olduğunu söyleyen Batalik, "Yüzüne top çarpınca bir süreliğine baygınlık geçirdi. Bu sırada arkadaşları yardımına koştu. Önce gözleriyle iletişim kurmaya çalıştı ama nefes alabiliyordu. Bilinci açıktı. Tüm gece gözlem altında tuttuk" dedi. Skrtel'in oyundan çıkmak istemediğinin de sözlerine ekleyen doktoru "Ona isterse çıkabileceğini söyledim ama kabul etmedi. Tüm testlerini de yaptık ve gayet iyi çıktı" ifadelerini kullandı.
TFF'DEN SKRTEL'E GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
TFF, Slovakya'nın Tayland'la oynadığı hazırlık maçında sağlık sorunu yaşayıp ölümden dönen Skrtel için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Federasyondan yapılan açıklamada, yüzüne gelen top nedeniyle kısa bir süre baygınlık geçiren 33 yaşındaki futbolcuyla ilgili, "Fenerbahçeli Skrtel'in rahatsızlık geçirdiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Durumu iyi olan Skrtel ile Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz" denildi.?
- 27 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 22:35
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Süper Lig futbolcuları da Çiftlik Bank kurbanı! İşte yatırılan rakam...
Toplam 1
Yorum
alın teri 5/1 futbolcularmış..eğitim şart..ülkece..Allah akıl fikir versin.
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Fatih Terim bunu da yaptı!
Toplam 2
Yorum
gssssssss kim ki fatih terim taktik falan bilmiyo diyosa adam bu futbolun her türlü taktiğini her yolunu biliyo tek eksik 5 yıllık sozlesme fesıhsız
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Beşiktaş'tan Demba Ba hamlesi!
Toplam 3
Yorum
şeref ben beşiktaşlıyım göztepe nin 19 Dembaba formasını aldım giyorum 3 bjk forfeti bir dembaba edermi acaba?
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