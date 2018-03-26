Janssen sahaya iniyor
Uzun süredir sakatlığı bulunan Fenerbahçeli futbolcu Janssen, gelecek hafta saha çalışmalarına başlayacak
Fenerbahçe'de uzun süredir sakatlığı bulunan Hollandalı futbolcu Vincent Janssen, gelecek hafta saha çalışmalarına başlayacak.
Sarı-lacivertli takımda son olarak 3,5 ay önce maça çıkan Janssen, sol ayağındaki kemik ödeminin dağılmaması nedeniyle bu sürede takımından uzak kaldı.
Sosyal medya platformu Instagram'dan, yer çekimsiz ortamda yürüyüş olanağı sağlayan "AlterG" aletindeki fotoğrafını paylaşan 23 yaşındaki golcü futbolcu, "Yakında." ifadesini kullandı.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre Janssen, gelecek hafta saha çalışmalarına başlayacak. Topla çalışabilecek duruma gelecek Hollandalı futbolcu, güçlendirme çalışması yapacak.
Fenerbahçe ile Tottenham Kulübü sağlık ekibinin ortak gözetiminde tutulan Janssen, sakatlığını atlatması durumunda takımla çalışmalara alınacak.
Sezon başında İngiltere'nin Tottenham Kulübünden kiralanan Vincent Janssen, Fenerbahçe formasını son olarak 8 Aralık 2017'de Spor Toto Süper Lig'de yapılan Bursaspor maçında giydi.
Kaynak: AA
- 26 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 00:58
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Monchi'den milli yıldızlara kanca
Toplam 2
Yorum
10-R Yönetim halen Sefa ile anlaşmadı.Ne bekliyrsunuz biri gelip yetiştirme bedelini ödeyip alınca avucumuzu yalayacağız.Bu çocuk elden kaçmamalı
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Robben'den Fener'e yeşil ışık!
Toplam 16
Yorum
karado aman ha sakın ha
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Darıca'nın şakası yok
Toplam 1
Yorum
Kadir Şampiyon Darıcamız olacak inşallah ama rekabet son haftalara kadar taşınacak gibi gözüküyor
Janssen sahaya iniyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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