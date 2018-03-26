Bu kez de Bolu’daydı – Fotomaç – 26 Mart 2018
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    26 Mart 2018, Pazartesi
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    Bu kez de ’daydı

    Bu kez de Bolu’daydı

    , 'nin çeşitli illerindeki pota açılışlarına devam ediyor. '1907 Okul 1907 Pota Projesi' kapsamında bu kez durak 'ydu...

    , 'nin çeşitli illerindeki pota açılışlarına devam ediyor. '1907 Okul 1907 Pota Projesi' kapsamında bu kez durak 'ydu... Yıldırım, 50. Yıl İlkokulu'nun bahçesine kurulan basketbol potalarının açılış töreninde yer aldı. Kentte coşkuyla karşılanan başkana, okul müdürü İsmail Sayki tarafından çiçek takdim edildi.

    DEVLETİMİZ SAĞ OLSUN
    "Son dönemde devletin sporla ilgili birçok noktada yaptığı çalışmaların farkındayız. Artarak devam etmesini temenni ediyorum. 80 milyonluk bir ülkeden daha fazla başarılı sporcu çıkması gerekiyor. Potansiyelimizin çok altında olduğumuz aşikar ancak sporla ilgili çalışmaları gördükçe mutlu oluyoruz. En başta ülkece bir spor kültürü oluşturmak gerekiyor. Biz bunu 'de başardık. Yabancılar gençlerimizin önünü doğrudan kesmez. Kısıtlama olursa bu kez Avrupa ile eşit yarışamıyoruz."

    1. 26 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:29
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