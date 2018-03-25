Neustadter'e şok ceza!
Rusya Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'nin stoperi Roman Neustadter'e Brezilya'ya 3-0 yenildikleri hazırlık maçının ardından ceza verdi.
Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Roman Neustadter, Rusya Futbol Federasyonu tarafından disiplin cezasına çarptırıldı.
Rusya'nın 2018 Dünya Kupası hazırlık maçı kapsamında karşılaştığı Brezilya'ya 3-0 yenilmesinin ardından Rus medyası, eleştiri oklarını sarı-lacivertli oyuncunun üzerine yöneltmişti.
Neustadter'in Brezilya ile Luzhniki Stadyumu'nda oynanan maçtan bir kaç saat sonra takım arkadaşı ve Dinamo Moskova'nın sol beki Konstantin Rausch ile birlikte Moskova'da bir gece kulübünde görüntülenmesi Rusların büyük tepkisini geçmiş ve iki oyuncuya da ceza verilmesi gündeme gelmişti.
Rusya Futbol Federasyonu da resmi sitesi aracılığıyla yaptığı açıklamada hem Neustadter hem de Rausch'u cezalandırdığını duyurdu. Açıklamada ayrıca iki oyuncunun özür mesajlarına da yer verildi.
NEUSTADTER VE RAUSCH'TAN ORTAK ÖZÜR MESAJI
Roman Neustadter ve Konstantin Rausch, aldıkları cezanın ardından ortak bir özür mesajı paylaştı ve şu sözleri kullandılar:
"Brezilya ile oynadığımız maçtan sonra takım halinde Moskova'da bir restoranda akşam yemeği yememiz gerekiyordu. Gece dışarda olmamamız gerekirdi. Yanlış yaptık, özür diliyoruz ve aldığımız cezayı anlayışla karşılıyoruz. İleride aynı hatayı yapmamak ve milli takımda yer almak için en iyimizi yapacağız."
- 25 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 02:26
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