Aziz Yıldırım yeniden aday!

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Haziran ayındaki genel kurulda başkanlığa yeniden adaylığını açıklayacağını ve kısa sürede ve daha net konuşmalar yapacağını söyledi. Başkan Yıldırım, kulübün Karadeniz Ereğli şubesi tarafından düzenlenen etkinlikte yaptığı açıklamada göreve ilk geldiklerinde, tesisleşme ve ekonomik olarak büyüyerek sportif başarılara imza atmanın planlarını yaptıklarını bildirdi. Geçmişe dönük 20 yıla bakıldığında, Avrupa standartlarında stat yaptıklarını vurgulayan Yıldırım, kulübün sponsorlarla beraber 1998'den sonra büyüyerek bu hale geldiğini anlattı. "Diyorlar ki, 'Özlenen Fenerbahçe.' Yirmi sene öncesinde sadece futbol takımı olan ve ezeli rakipleriyle yaptığı maçlarda bazen yenen, yenilen bir takımken 19 senedir Galatasaray'a içeride hiçbir maçta yenilmedik, 6-0'la tarih yazdık" diyen Yıldırım, "Bunları bir tarafa bırakacağız. Özlenen Fenerbahçe yok, geleceği olan bir Fenerbahçe var. Geleceği hayal edip bu hayaller üzerine Fenerbahçe'yi oturtmak lazım" ifadelerini kullandı.

ALTTAN ALTA BÖLÜYORLAR

F.bahçe'nin 3 Temmuz sürecinde büyüklüğünü gösterdiğini, birlik ve beraberlik içerisinde olunması durumunda her türlü sorunun üstesinden gelinebildiğini vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti: "F.Bahçe şuna dikkat etmelidir; FETÖ Türkiye'deki süreci devam ettirmektedir, bitmeleri uzun yıllar alacaktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası, F.Bahçe'nin bekası için bu örgüte karşı mücadele 3 Temmuz'daki gibi devam etmeli. 'Bu olay bitmiştir.' tezine bakarsak hepimiz yanılgıya düşeriz. O zaman şu anda olduğu gibi alttan alttan F.Bahçe'yi bölme operasyonu başlamıştır ve devam edecektir.

BU TUZAĞA DÜŞMEYELİM

Kendi ağızlarıyla 3 Temmuz'dan sonra şunu söylüyorlar; Aziz Yıldırım ve yönetimler arasına taraftar nifak tohumu atarak... Bunu tribünlerde yapmaya başlamışlardı, başaramadılar. Bizi birbirimizden koparmak ve kendi emellerine alet etmek istediler. Bu tuzağa düşmeyelim."

ACIBADEM SPONSORLUĞU İÇİN NET RAKAM VERDİ

Acıbadem'le yapılan sponsorluğa da değinen Yıldırım şunları söyledi: "Adama çıkıp salladık salladık, sonra anlaşma yaptık. Mehmet Ali Aydınlar, Vefa Küçük ve Mahmut Uslu ile görüşürken, sağlık sponsoru olmak istediğini ifade etmiş. Yılda 1 milyon dolar ödeyebileceğini söylemiş. Biz Medical Park'a 3 yılda 1 milyon dolar karşılığında hakkımızı verdik. Bir yanda 3 yılda 1 milyon dolar, diğer yanda 3 yılda 1 milyon dolar. Bir tarafta tenkit ettiğimiz bir konu, öbür tarafta F.Bahçe'nin menfaati... Bu kaynağı yaratmak zor. Oturup konuştuk. Altı sene, 1 milyon dolardan 6 milyon dolar sağlık sponsoru; 4 milyon dolardan 6,5 sene, 26 milyon dolar forma reklamı. Toplamı 32 milyon dolar. Artı 3 milyon dolar F.Bahçe Üniversitesine yardım; artı kız voleybol takımına forma reklamı 1 milyon dolar, isim anlaşması yapılırsa 3 milyon dolar; artı üniversite yapılırsa bir de fakülte binası."