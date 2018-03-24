Bir yandan haziran ayında yapılacak olan seçim için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe yönetimi, bir yandan da arazi hamleleriyle kulübün geleceğine yönelik büyük yatırımlar yapıyor. İşte sarı-lacivertlilerin uzun dönemdir üzerinde çalıştığı projeler:



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ALTYAPI İÇİN YENİ TESİS

Sarı-lacivertliler, 1 milyon üye kapsamında Fenerbahçe evleri yapmak için başlattığı arazi toplama çalışmasını daha büyük ölçeğe taşıdı. Yönetim, Can Bartu Tesisleri'nin karşısındaki 230 dönümlük arazinin tapusunu aldı. Bu araziye tüm altyapının taşınması ve alt ve üstyapı takımlarının yan yana idman yapması amaçlanıyor. Planlamaya göre amatör branşlarla ilgili tesislerin de bu araziye inşa edilebileceği bildirildi.



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ANTALYA'DA 80 DÖNÜMLÜK ARAZİ

Düzce Topuk Yaylası'nın hem üst kullanım hakkını hem de tapusunu almayı başaran Aziz Yıldırım yönetimi, devre arası kampları için de büyük bir atılımın eşiğinde. Antalya'da 80 dönümlük bir arazi için görüşmeler büyük ölçüde tamamlandı. Kulüp buraya Topuk Yaylası benzeri kamp yapabileceği, aynı zamanda yaz aylarında da kulübe gelir getirebilecek bir tesis projesi üzerinde çalışıyor. Bu projenin de yakın zamanda açıklanması bekleniyor.

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ATAŞEHİR'E AVM VE OTEL

Fenerbahçe Yönetimi, Ülker Sports Arena'nın hemen yanındaki arazinin satın alım işlemlerini de yüzde 90 oranında tamamladı. Kulüp buraya bir alışveriş merkezi ve bir de butik otel yapmayı planlıyor. Kenan Evren Lisesi'nde hayata geçirilemeyen projenin burada geçirileceği ifade ediliyor. Bu proje için 'Fenerbahçe'ye yıllarca düzenli gelir sağlayabilecek' yorumları yapılıyor.



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STADIN TAPUSU ALINACAK

Yönetim, üst kullanım hakkını elinde bulundurduğu Ülker Stadı'nın tapusunu alabilmek için de yoğun bir çaba sarf ediyor. Sarı-lacivertliler, stadı tamamen kendilerinin yaptıklarını gerekli mercilere aktararak, "Bu stadı biz sıfırdan yaptık. Bu stat Fenerbahçe'nin olsun" talebinde bulunuyor. Bu konuda henüz büyük bir aşama kaydedilmiş değil. Ancak görüşmeler sürüyor.

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GEBZE'DE BEKLEME KARARI!

Fenerbahçe Yönetimi, 2015 yılından itibaren Gebze'de arazi toplamaya başlamıştı. Yaklaşık 200 dönümü bulan bu arazilerin konumu 3. Köprü'nün bağlantı yollarında yer alıyor. Bu bölgeleri şimdilik elinde bekletmeyi düşünen sarı-lacivertliler, 3. Köprü bağlantı yollarının tamamlanmasıyla birlikte arazilerin değerinin en az 10 katına çıkacağını hesaplıyor.



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FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ İÇİN GERİ SAYIM

Fenerbahçe yönetimi, üniversitenin inşaatı için İstanbul Silivri, Kadıköy ve Ataşehir'de çeşitli araziler alarak bu konuda da önemli aşama kaydetti. Fenerbahçe Üniversitesi'nin bir sonraki dönemde eğitim hayatına başlaması planlanıyor.

SABAH