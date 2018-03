Fenerbahçe Kulübü'nün Denizli Şubesi Başkanı Emrah Tünay ve şube yöneticileri, Denizli 'de bulunan Down Kafe 'yi ziyaret etti. Ziyarette, kafede çalışan 20-28 yaş aralığındaki 12 Down sendromlu kişiye çeşitli hediyeler takdim edildi. Down Kafe , bu hastalığa sahip insanları sosyalleştirmek amacıyla kuruldu. Kafe çevre illerden de büyük ilgi görüyor.