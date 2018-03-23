Down Kafe’yi ziyaret ettiler – Fotomaç – 23 Mart 2018
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    23 Mart 2018, Cuma
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    ’yi ziyaret ettiler

    <a href="/index/down-kafe?id=cc2601c9-1b25-4d17-8e53-e44ac0dc5f48" class="" rel="tag">Down Kafe</a>’yi ziyaret ettiler

    Fenerbahçe Kulübü'nün Şubesi Başkanı Emrah Tünay ve şube yöneticileri, 'de bulunan 'yi ziyaret etti.

    Fenerbahçe Kulübü'nün Şubesi Başkanı Emrah Tünay ve şube yöneticileri, 'de bulunan 'yi ziyaret etti. Ziyarette, kafede çalışan 20-28 yaş aralığındaki 12 Down sendromlu kişiye çeşitli hediyeler takdim edildi. , bu hastalığa sahip insanları sosyalleştirmek amacıyla kuruldu. Kafe çevre illerden de büyük ilgi görüyor.
    1. 23 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:10
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