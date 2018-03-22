Sevilla çok doğru bir karardı – Fotomaç – 22 Mart 2018
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HEPSİ
    22 Mart 2018, Perşembe
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    çok doğru bir karardı

    Sevilla çok doğru bir karardı
    SEZON başında 'ya transfer olan , aile yaşantısı sayesinde daha iyi bir futbolcu olduğunu kaydetti. Sevilla'ya gelerek çok doğru bir karar verdiğini dile getiren 28 yaşındaki Danimarkalı savunmacı, "Her şeye istediğim ve umduğum gibi gidiyor. Ayrıca dünyanın en iyi liginde forma giyiyorum" ifadelerini kulandı.
    1. 22 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:13
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