Ozan Tufan'ın dönüş maçı!
Ozan Tufan devre arasında kendine takım bulamayınca, Aykut Kocaman tarafından affedilmişti. 22 yaşındaki genç yıldız, A takımla idmanlara çıksa da henüz kadroya girememişti.
- 20 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 10:41
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Toplam 1
Yorum
koray süper olmuş. neydi o turkauz felan. kırmızı beyaz işte on numara olmuş.
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Ndiaye, zirve derken dibe vurdu
Toplam 2
Yorum
Meth premier lig güzel kabul ama şampiyonlar ligi daha güzel :) orda cl ye gitme şansı sıfır.stoke anca uefaya gider en iyi sezonunda.
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Mariano, Terim’i kızdırdı
Toplam 3
Yorum
Meth bu adama noldu anlamadım fırtına gibiydi bir anda kayboldu performans olarak.
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