Ozan Tufan'ın dönüş maçı! – Fotomaç – 20 Mart 2018
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    20 Mart 2018, Salı
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    'ın dönüş maçı!

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    devre arasında kendine takım bulamayınca, tarafından affedilmişti. 22 yaşındaki genç yıldız, A takımla idmanlara çıksa da henüz kadroya girememişti.

    Ozan, hocasına kendini gösterebilmek için cuma günü ile oynanacak hazırlık maçını iple çekiyor. Kocaman'ın bu karşılaşmada öğrencisini ilk 11'de görevlendirmesi bekleniyor.
    1. 20 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 10:41
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