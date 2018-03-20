İzin bugün bitiyor – Fotomaç – 20 Mart 2018
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    20 Mart 2018, Salı
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    İzin bugün bitiyor

    İzin bugün bitiyor
    Galatasaray derbisinin ardından 2 günü izinli geçiren , bugün yeniden top başı yapacak. Sarı-lacivertli futbolcular, 'nde toplanarak idmanlara devam edecek. Milli takımlara giden isimlerden yoksun çalışacak olan Fenerbahçe'nin, 27. haftadaki Kayserispor mücadelesinin taktik denemelerine başlaması bekleniyor.
    1. 20 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:54
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