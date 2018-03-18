Islıklar eşliğinde çıktı – Fotomaç – 18 Mart 2018
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    18 Mart 2018, Pazar
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    Islıklar eşliğinde çıktı

    Islıklar eşliğinde çıktı

    karşısında bekleneni veremeyen oyundan alınırken ıslıklandı.

    karşısında bekleneni veremeyen oyundan alınırken ıslıklandı. Maçın 72. dakikasında oyundan alınan sarı-lacivertli futbolcu tribünlerin tepkisini çekti. Çıkarken taraftarın ıslıklı protestosuna maruz kalan Dirar üzgün bir şekilde yedek kulübesinin yolunu tuttu. Arkadaşlarının moral verdiği Dirar yerini Fernandao'ya bıraktı.
    1. 18 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:58
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