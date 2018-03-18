Çok denedik ama atamadık – Fotomaç – 18 Mart 2018
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    18 Mart 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Çok denedik ama atamadık

    Çok denedik ama atamadık
    SARI-lacivertliler, 'de 6 puan gerisinde oldukları 'ı yenerek puan farkını azaltmak istiyorlardı. Teknik direktör da planını 3 puana göre yaptı.
    1. 18 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:18
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