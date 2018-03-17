387. randevu

Türk sporunun iki büyüğü, bugün 387. kez karşı karşıya gelecek.

Türk sporunun iki büyüğü, bugün 387. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 386 maçın 144'ünü F.Bahçe kazanırken, G.Saray 123 kez zafere ulaştı. Ezeli rakiplerin 117 maçı da eşitlikle tamamladı. Sarı-lacivertliler, bu karşılaşmalarda 532; sarıkırmızılılar ise 482 gol attı.