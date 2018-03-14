"F.Bahçe derbiyi kaybederse Yıldırım..."

Sabah Spor yazarı Ahmet Çakar, hafta sonu oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray ve Başakşehir-Beşiktaş maçlarını yorumladı.

FENERBAHÇE KAYBEDERSE...

Takımlardan biri var ki kaybettiğinde hem çok şey kaybedecek hem de önündeki 10 yılın şekillenmesini etkileyecek. Açılımı şu; Şayet Fenerbahçe kaybederse şampiyonluğu kaybeder. Zira Galatasaray ile arasındaki fark 9'a çıkar ve aynı zamanda ikili averajı da kaybetmiş olur. Ayrıca yine Fenerbahçe kaybettiğinde büyü bozulmuş, bence Aziz Yıldırım'ın dönemi daha da fazla sallantıya girmiş ve statta ciddi anlamda seyirci reaksiyonu ortaya çıkmış hale gelir.