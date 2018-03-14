"F.Bahçe derbiyi kaybederse Yıldırım..."
Sabah Spor yazarı Ahmet Çakar, hafta sonu oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray ve Başakşehir-Beşiktaş maçlarını yorumladı.
FENERBAHÇE KAYBEDERSE...
Takımlardan biri var ki kaybettiğinde hem çok şey kaybedecek hem de önündeki 10 yılın şekillenmesini etkileyecek. Açılımı şu; Şayet Fenerbahçe kaybederse şampiyonluğu kaybeder. Zira Galatasaray ile arasındaki fark 9'a çıkar ve aynı zamanda ikili averajı da kaybetmiş olur. Ayrıca yine Fenerbahçe kaybettiğinde büyü bozulmuş, bence Aziz Yıldırım'ın dönemi daha da fazla sallantıya girmiş ve statta ciddi anlamda seyirci reaksiyonu ortaya çıkmış hale gelir.
- 14 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 11:39
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Derbide gözler golcülerde
Toplam 1
Yorum
USTA SANTROFOR GİULİANONUN GERÇEK FENERLİ OLMA ZAMANI GELMİŞTİR. TERİMDE FENERİN TOKATLARINI ÖZLEMİŞTİR
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‘Sıradan bir maç’
Toplam 26
Yorum
fenerligenç inş yeniliriz de sizden kurtuluruz zaten şampiyon olamayız hiç değilse belki çeker gidersiniz
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Sakın derbiye yansıtma
Toplam 7
Yorum
bjk bjk kollanıyor tite de bjk li çıkltı
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