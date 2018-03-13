Kocaman'dan Volkan itirafı – Fotomaç – 13 Mart 2018
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    13 Mart 2018, Salı
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    Kocaman'dan itirafı

    Kocaman'dan <a href="/index/volkan?id=48b34812-84d2-4ef1-a7fe-306a3504307c" class="" rel="tag">Volkan</a> itirafı

    Kocaman, geçen hafta kılıçtan geçirdiği kaptana Malatya'da neden şans verdiğini şöyle özetledi:

    1. 13 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 09:19
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