Kocaman'dan Volkan itirafı
Kocaman, geçen hafta kılıçtan geçirdiği kaptana Malatya'da neden şans verdiğini şöyle özetledi:
- 13 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 09:19
-
Larin mi, Love mu yoksa Demba mı?
Toplam 1
Yorum
Q7 Uzunca bir süre takip ettiğim Larin bunların üçünden de daha iyi olacak bakın iyi demiyorum olacak diyorum ama Şenol Güneş şans vermiyor..
-
F.Bahçe top oynarsa şampiyon olur
Toplam 1
Yorum
ALİ HOCAM FENER E ŞART DEGİL TOPU KİMİ OYNARSA O ŞAMPİYON OLUR KARABÜK OYNARSA KARABÜK OLUR BU BUKADAR BASİT YANİ
-
Kocaman'dan Orman'a yanıt!
Toplam 25
Yorum
. Aykutun bellide Ormanın babası kim acaba ?
Kocaman'dan Volkan itirafı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.