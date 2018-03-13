İnsan sevdiğine kızar – Fotomaç – 13 Mart 2018
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    13 Mart 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    sevdiğine kızar

    İnsan sevdiğine kızar
    Kocaman, derbide itirazdan kırmızı kart gören 'i affetmesi için de, " çok sevdiğine daha çok kızar, üzülür. Biz sezon sonuna kadar en iyi oyuncularla oynamak zorundayız. Volkan da bu takımın en önemli isimlerinden birisi" yorumunu yaptı.
    1. 13 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:17
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