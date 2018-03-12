G.Saray'ı bekliyoruz
“Final haftalarına girdik. Yeni Malatyaspor karşısında azandığımız için mutluyuz. Derbilerde içeride oynadığımız maçlarda rakiplerimize büyük üstünlüğümüz var. Bunu sürdürmek istiyoruz”
Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor karşısında aldığı galibiyette pay sahibi olan Alper Potuk, "Kazanmak zorunda olduğumuz bir maçtı ve galip geldik" diye konuştu. İkinci yarıda oyuna dahil olan ve Giuliano'nun attığı kafa golünün asistini yapan başarılı oyuncu, karşılaşma sonunda artık ligin sonlarının geldiklerini belirterek, "Final haftalarındayız. Kazanmak zorunda olduğumuz maçtı, iyi oyun, kötü oyun değil kazanmalıydık. İki haftadır bize yakışmayan sonuçlar aldık. Kayıpsız döndük mutluyuz" dedi.
TARAFTARIMIZ GELECEK
Gelecek hafta Kadıköy'de oynayacakları Galatasaray derbisi hakkında da görüşlerini dile getiren Alper Potuk, "Derbilerde özellikle içeride oynadığımız maçlarda rakiplerimize büyük üstünlüğümüz var. Bunu sürdürmek istiyoruz. Taraftarlarımızın maça geleceğine eminiz. Hem biz, hem taraftar, hem camia Galatasaray maçını bekliyoruz" ifadesini kullandı.
Bu sezon 18 maçta görev yapan Alper Potuk, Yeni Malatya maçında Giuliano'yu golle buluşturarak 2. asistini yaptı. Sarı-lacivertli oyuncunun, 3 de golü bulunuyor.
SAVAŞACAĞIZ
Haftaya cumartesi akşamı oynanacak Galatasaray derbisiyle ilgili Josef de Souza da açıklamalarda bulundu. Josef, "Şimdi derbi var, bütün taraftarlarımızı maça bekliyoruz. Şampiyonluk yarışında sonuna kadar savaşacağız." diye konuştu.
- 12 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 00:40
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Sinan Gümüş anlatmakta zorlandı
Toplam 2
Yorum
tunay sinan yedek değil as oyuncusudur galatasarayın . paslanmasına müsaade edilmemeli ...
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Kocaman'dan Orman'a yanıt!
Toplam 2
Yorum
Komedi Bİ YANDAN RIDVAN Bİ YANDAN ERMAN Bİ YANDAN AYKUT BİR YANDAN ÜMİZ ÖZAT. HEPİNİZE KARŞI BEŞİKTAŞ TARAFTARI. AKILLI OLUN.
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Serdar Aziz'den şok küfür
Toplam 3
Yorum
Düsseldorf'lu PFDK'ya göre,,,,, bir oyuncunun adi Caner olmadigi müddetce, o tip sözler veya el ve kolla yapilan benzeri hareketler küfür sayilmiyorlar !
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