G.Saray'ı bekliyoruz

Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor karşısında aldığı galibiyette pay sahibi olan Alper Potuk, "Kazanmak zorunda olduğumuz bir maçtı ve galip geldik" diye konuştu. İkinci yarıda oyuna dahil olan ve Giuliano'nun attığı kafa golünün asistini yapan başarılı oyuncu, karşılaşma sonunda artık ligin sonlarının geldiklerini belirterek, "Final haftalarındayız. Kazanmak zorunda olduğumuz maçtı, iyi oyun, kötü oyun değil kazanmalıydık. İki haftadır bize yakışmayan sonuçlar aldık. Kayıpsız döndük mutluyuz" dedi.

TARAFTARIMIZ GELECEK

Gelecek hafta Kadıköy'de oynayacakları Galatasaray derbisi hakkında da görüşlerini dile getiren Alper Potuk, "Derbilerde özellikle içeride oynadığımız maçlarda rakiplerimize büyük üstünlüğümüz var. Bunu sürdürmek istiyoruz. Taraftarlarımızın maça geleceğine eminiz. Hem biz, hem taraftar, hem camia Galatasaray maçını bekliyoruz" ifadesini kullandı.



Bu sezon 18 maçta görev yapan Alper Potuk, Yeni Malatya maçında Giuliano'yu golle buluşturarak 2. asistini yaptı. Sarı-lacivertli oyuncunun, 3 de golü bulunuyor.



SAVAŞACAĞIZ

Haftaya cumartesi akşamı oynanacak Galatasaray derbisiyle ilgili Josef de Souza da açıklamalarda bulundu. Josef, "Şimdi derbi var, bütün taraftarlarımızı maça bekliyoruz. Şampiyonluk yarışında sonuna kadar savaşacağız." diye konuştu.