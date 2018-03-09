F.Bahçe'de prim sistemi değişiyor!
Fenerbahçe’de bitime 10 maç kala prim sistemi değişti. Sarı-lacivertli futbolcular bu sezon 3 kez primin kapısından dönünce yönetim olaya el attı. Bundan sonra, şampiyonluk yolunda konsantrasyonun bozulmaması için kalan 10 maçta alınacak her puana prim verilecek.
Fenerbahçe'de Osmanlıspor beraberliği sonrası başlatılan prim sistemi, Akhisar mağlubiyetinin ardından kaldırıldı... Sarı-lacivertli yönetim, Osmanlı maçının ardından ilk yarının sonuna kadar oynanan 6 maçın kazanılması halinde 1.5 milyon Euro ödeme kararı almıştı. Ancak takım son maçta berabere kalıp bu hakkı kaybetti. İkinci yarının başı itibariyle maçlar üçerli gruplara bölündü. İlk 3 maçta iki beraberlilk alan sarı-lacivertliler, ikinci üç maçın sonunda Beşiktaş'a yenilerek yine prim alamadı.
30 PUANA 3 MİLYON EURO PRİM
Akhisar, Yeni Malatya, Galatasaray üçlemesi ise daha ilk maçta hüsran oldu. Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe'de prim sistemi değişti. Takımın konsantrasyonunu kalan 10 maçta en üst seviyede tutmayı hedefleyen sarı-lacivertliler, alınan her puana prim uygulaması getirdi. Puan başına primin 100 bin Euro olduğu, takımın kalan 10 maçta 30 puan alması halinde toplam 3 milyon Euro'yu almaya hak kazanacağı bildirildi. Bu sistem değişikliğinde UEFA'dan sıkıntı çıkma ihtimalinin de göz önünde bulundurulduğu gelen bilgiler arasında.
SABAH
- 09 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 09:19
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Buffon örneği
Toplam 17
Yorum
jackel Şimdi 1 pozisyon üstünden yorumlamak ne kadar doğru? Maç boyunca hal ve hareketlerinin yaptığı kışkırtma hakemin kaçıncı uyarısı?
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Newcastle sürprizi
Toplam 6
Yorum
murat1903 kadro planlaması ona göre yapılacak q7 çine gidio sağ bek o.o.s alınacak
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Newcastle sürprizi
Toplam 6
Yorum
murat1903 sat sat sat gitsin
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