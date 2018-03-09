F.Bahçe'de prim sistemi değişiyor!

Fenerbahçe'de Osmanlıspor beraberliği sonrası başlatılan prim sistemi, Akhisar mağlubiyetinin ardından kaldırıldı... Sarı-lacivertli yönetim, Osmanlı maçının ardından ilk yarının sonuna kadar oynanan 6 maçın kazanılması halinde 1.5 milyon Euro ödeme kararı almıştı. Ancak takım son maçta berabere kalıp bu hakkı kaybetti. İkinci yarının başı itibariyle maçlar üçerli gruplara bölündü. İlk 3 maçta iki beraberlilk alan sarı-lacivertliler, ikinci üç maçın sonunda Beşiktaş'a yenilerek yine prim alamadı.

30 PUANA 3 MİLYON EURO PRİM

Akhisar, Yeni Malatya, Galatasaray üçlemesi ise daha ilk maçta hüsran oldu. Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe'de prim sistemi değişti. Takımın konsantrasyonunu kalan 10 maçta en üst seviyede tutmayı hedefleyen sarı-lacivertliler, alınan her puana prim uygulaması getirdi. Puan başına primin 100 bin Euro olduğu, takımın kalan 10 maçta 30 puan alması halinde toplam 3 milyon Euro'yu almaya hak kazanacağı bildirildi. Bu sistem değişikliğinde UEFA'dan sıkıntı çıkma ihtimalinin de göz önünde bulundurulduğu gelen bilgiler arasında.



SABAH