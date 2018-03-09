Buffon örneği
İtalyan kalecinin, Tottenhem-Juve maçında Volkan’ın itirazına benzer şekilde davranıp kart görmemesi Volkan’ı isyan ettirdi
Şampiyonlar Ligi'nde önceki gece oynanan Tottenham-Juventus mücadelesinde de İtalyan ekibinin kaptanı Buffon benzer bir pozisyonda önce yan hakeme sonra orta hakeme itiraz etti ancak herhangi bir kart görmedi.
Bu da Volkan Demirel'i isyan ettirdi. Sarı-lacivertli file bekçisi, kendisine haksız şekilde kart çıkarıldığını savunup "Bir kaptan bu tarz itirazları yapar. Buffon'un da yaptığı gibi... Hakem kart göstermeyi bırak; kızmadı bile" diyerek cezalı duruma düşmesine tepki gösterdi.
- 09 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 02:13
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Tahkim Kurulu, Quaresma kararını açıkladı
Toplam 17
Yorum
Muhammed Az bile bir bjk li olarak böyle insanları barındırmamak gerekiyor.
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Tahkim Kurulu, Quaresma kararını açıkladı
Toplam 17
Yorum
MUSTAFA OLÇAY HER KİM Kİ FEDERASYON VE HAKEMLER BJK Yİ TUTUYOR DİYOR ONA BAŞKA BİRŞEY TUTTURACAĞIM..!!
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Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
Toplam 3
Yorum
amad yillar dan beri besiktas hakemlere federosyona batiyor gs fc ayirin kendi liglerini kursunlar
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