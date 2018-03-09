Buffon örneği – Fotomaç – 09 Mart 2018
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    09 Mart 2018, Cuma
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    örneği

    Buffon örneği

    İtalyan kalecinin, Tottenhem-Juve maçında Volkan’ın itirazına benzer şekilde davranıp kart görmemesi Volkan’ı isyan ettirdi

    Kaptan , Beşiktaş'la kupada oynanan derbide, bir pozisyonda topun auta çıktığı itirazında bulununca ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı.

    Şampiyonlar Ligi'nde önceki gece oynanan Tottenham-Juventus mücadelesinde de İtalyan ekibinin kaptanı benzer bir pozisyonda önce yan hakeme sonra orta hakeme itiraz etti ancak herhangi bir kart görmedi.

    Bu da Volkan Demirel'i isyan ettirdi. Sarı-lacivertli file bekçisi, kendisine haksız şekilde kart çıkarıldığını savunup "Bir kaptan bu tarz itirazları yapar. Buffon'un da yaptığı gibi... Hakem kart göstermeyi bırak; kızmadı bile" diyerek cezalı duruma düşmesine tepki gösterdi.

    1. 09 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:13
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