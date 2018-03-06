Ayakları iflas etti
Testlerde Hasan Ali ve M.Topal’ın da değerleri düşüktü. Kılcal damarlarında çatlamalar yaşandı, bacaklarında ödem oluştu
- 06 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 01:10
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Eljif Elmas'ı yakan hareket! Kadro dışı...
Toplam 3
Yorum
fbcan o kadar dikine oynama çocuk dedik dinlemedin
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Aykut Kocaman'dan flaş Volkan Demirel kararı!
Toplam 14
Yorum
Dost Volkanı oynatmayacaksan kameniyide oynatma. Alt yapıdan bir kaleci görmek istiyoruz.
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Aykut Kocaman'dan flaş Volkan Demirel kararı!
Toplam 14
Yorum
Dost Aykut hoca senin bu kaprislerin egon Fenerbahçe ye zarar veriyor. Sen sanki hiç hata yapmıyormusun.
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