Ayakları iflas etti – Fotomaç – 06 Mart 2018
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    06 Mart 2018, Salı
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    Ayakları iflas etti

    Ayakları iflas etti

    Testlerde ve M.Topal’ın da değerleri düşüktü. Kılcal damarlarında çatlamalar yaşandı, bacaklarında ödem oluştu

    TEKNİK direktör 'ın yaptırdığı testlerle Hasan Ali Kaldırım ve Mehmet Topal'ın da sonuçları istenilen seviyede değildi. Kılcal damarlarında çatlamalar vardı, bacaklarında da ödem oluşmuştu. Ancak tecrübeli çalıştırıcı klasik şablonunu bozmak istemediği için bu ikiliyi sahaya sürdü. Hasan Ali hücumda etkili olurken, Akhisar'ın attığı 3. golde kötü bir çalım yedi. Topal ise silik bir performans sergiledi.
    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:10
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