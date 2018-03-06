3.5 saat daha az dinlendi – Fotomaç – 06 Mart 2018
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    06 Mart 2018, Salı
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    3.5 saat daha az dinlendi

    3.5 saat daha az dinlendi
    FUTBOLDA iki maç arası sağlıklı dinlenme arası 72 saat olarak belirlenmiş durumda. , kupa maçı ile Akhisar karşılaşması arasında 68.5 saatlik boşluk bulabildi. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü basın toplantılarında bu durumu eleştirmiş, TFF'nin fikstürü doğru düzenlemediğini kaydetmişti.
    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:11
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