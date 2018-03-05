Kadıköy'de tepki çeken hareket
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor'u ağırladı. Yoğun yağmur altında oynanan mücadelenin seremonisinde, bir oyuncu hariç tüm futbolcular yağmurluklarını çocuklara giydirdi.
Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Fenerbahçe - Akhisarspor maçı öncesindeki bir olay izleyicilerin tepkisini çekti. Seremoni sırasında yağmur altında çocukların ıslanmaması için bütün futbolcular polarlarını çocuklara verirken, Akhisarlı Yevgen Seleznov'un polarını vermemesi, izleyicilerin tepkisine neden oldu.
- 05 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 02:05
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‘Ben de vurdum’ niye demedin?
Toplam 19
Yorum
Boş 3 maçta 1 adamlara uçan tekme attığını her maç arkadan çifte daldığını kırmızı kart görmen gerektiğini nedn gidip hocalara söylemedin?
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Trabzonsporlu taraftarlardan Şenol Güneş'e ziyaret
Toplam 1
Yorum
murat gs değerlerimize sahip çıkalım şenol güneş mustafa denizli fatih terim kolay kolay yetişmiyor saygılar.
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Aykut Kocaman: Direksiyonu kaybettik
Toplam 26
Yorum
vah aykut vah!!! yahu hoca geçen haftaki olayı şimdi anlatıp saklanarak acizliğini perçinleme bari. ee sonra ne oldu?T.M.Akhisar maçı diyorum sonra ne oldu?
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