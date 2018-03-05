Kadıköy'de tepki çeken hareket

Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Fenerbahçe - Akhisarspor maçı öncesindeki bir olay izleyicilerin tepkisini çekti. Seremoni sırasında yağmur altında çocukların ıslanmaması için bütün futbolcular polarlarını çocuklara verirken, Akhisarlı Yevgen Seleznov'un polarını vermemesi, izleyicilerin tepkisine neden oldu.



