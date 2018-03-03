Talisca öyle dedi ama... – Fotomaç – 03 Mart 2018
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    03 Mart 2018, Cumartesi
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    öyle dedi ama...

    Talisca öyle dedi ama...
    Derbi sonrasında Beşiktaşlı , 'nin sahaya sadece faul yapmak için çıktığını iddia etmişti. İşin ilginci sarı-lacivertli ekip ilk yarıda 2-1 kazandığı ve pazar günü 3-1 kaybettiği iki maçta da dün akşama oranla daha fazla faullü oynamıştı. Pazar gecesi 22 faul yapan sarı-lacivertli ekip, perşembe gecesi 19 faulde kaldı. ise maçı 11 faulle bitirdi.
    1. 03 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:43
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