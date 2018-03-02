Kocaman'ın açıklamaları sonrası çArşı'dan flaş hamle! – Fotomaç – 02 Mart 2018
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    02 Mart 2018, Cuma
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    Kocaman'ın açıklamaları sonrası çArşı'dan flaş hamle!

    Kocaman'ın açıklamaları sonrası çArşı'dan flaş hamle!

    ’ın öne gelen taraftar grubu çArşı dün ’ın yaptığı açıklamalar sonrası gündem yaratan o paylaşımı 5 gün sonra sildi.

    Geçtiğimiz hafta pazar günü 'ın 3 puanı aldığı maç sonrası twitter hesabından yapılan bu paylaşım herkesin tepkisini çekmiş, Kulübü, yapılan bu paylaşımla ilgili suç duyurusunda bulunmuştu.

    Dün 'nda tekrar karşı karşıya gelen Beşiktaş ve Fenerbahçe sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör , maç sonu açıklamalarında çArşı'nın bu paylaşımını eleştirdi.

    Kendisine yapılan bu hareketin çArşı'ya yakışmadığını söyleyen Aykut Kocaman, "Bu kadar takdir ettiğimiz, sosyal sorumluluk konularında çok duyarlı olan Çarşı Grubu, benim fotoğrafımı yayınlayarak bir insanı aşağılamaya çalışıyor. Her zaman takdir ettiğimiz grup. Van'daki insanlar için üzerlerini çıkaran insanlar bunlar. Ama sonra başka bir insanı aşağılamaya çalışıyorlar. Bu nedir ya? Bir de bunu, bu dünyanın içinde beraber yaşadığımız bir canlıyla yapıyorlar. Ben de evimde böyle bir canlıyla yaşıyorum ve beni hiç aşağılamadı. Benzetildiğim ne bir hayvandı, ne de başka bir şey. Ben kendimi biliyorum. Çarşı da bunu yapıyorsa ne diyeyim. Bütün statlarda aynısı oluyor, burada biraz daha fazla oluyor. Bu ortam iyi bir ortam değil. Bunun ne Beşiktaş'a, ne Fenerbahçe'ye, ne 'a ne de başka takıma faydası olmayacak." ifadelerini kullanmıştı.

    Aykut Kocaman'ın bu yanıtından sonra çArşı twitter hesabından yaptığı o paylaşımı sildi.

    İşte çArşı'nın sildiği o tweet;

    1. 02 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 15:47
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