Derbide topa dokunamadılar! Şok gerçek... – Fotomaç – 28 Şubat 2018
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    28 Şubat 2018, Çarşamba
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    Derbide topa dokunamadılar! Şok gerçek...

    Derbide topa dokunamadılar! Şok gerçek...

    karşısında yaklaşık 70 dakika boyunca hiçbir varlık gösteremeyen 'de dört futbolcu uzun süre topla buluşamadı.

    Goal'ın haberine göre; karşısında aldığı 3-1'lik mağlubiyetle şampiyonluk yarışında ağır bir yara alan, ayrıca ortaya koyduğu etkisiz futbolla da taraftarının tepkisini çeken 'de, maçla ilgili dikkat çekici bir istatistik ortaya çıktı.

    Özellikle 'in 30'uncu dakikada beş oyuncusunun yerini değiştirip 4-4-2'ye geçmesinin ardından, Fenerbahçe'nin topla oynama yüzdesi giderek düşmeye başlamıştı. Sarı-lacivertli dört futbolcunun topla buluşma sayıları da bunu net olarak gösteriyor. Öyle ki, Fenerbahçeli dört futbolcu, maç boyunca toplam 62 dakika topa dokunamadılar bile.

    Fernandao, 56. dakika – 76. dakika arası
    Josef de Souza, 49. dakika – 69. dakika arası
    , 28. dakika – 40. dakika arası
    Aatıf Chahechouhe ise 27. dakika – 38. dakika arası topla buluşamadılar.

    1. 28 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:02
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