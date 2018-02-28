Derbide topa dokunamadılar! Şok gerçek...

Goal'ın haberine göre; Beşiktaş karşısında aldığı 3-1'lik mağlubiyetle şampiyonluk yarışında ağır bir yara alan, ayrıca ortaya koyduğu etkisiz futbolla da taraftarının tepkisini çeken Fenerbahçe'de, maçla ilgili dikkat çekici bir istatistik ortaya çıktı.

Özellikle Şenol Güneş'in 30'uncu dakikada beş oyuncusunun yerini değiştirip 4-4-2'ye geçmesinin ardından, Fenerbahçe'nin topla oynama yüzdesi giderek düşmeye başlamıştı. Sarı-lacivertli dört futbolcunun topla buluşma sayıları da bunu net olarak gösteriyor. Öyle ki, Fenerbahçeli dört futbolcu, maç boyunca toplam 62 dakika topa dokunamadılar bile.

Fernandao, 56. dakika – 76. dakika arası

Josef de Souza, 49. dakika – 69. dakika arası

Mehmet Topal, 28. dakika – 40. dakika arası

Aatıf Chahechouhe ise 27. dakika – 38. dakika arası topla buluşamadılar.



