Derbide topa dokunamadılar! Şok gerçek...
Beşiktaş karşısında yaklaşık 70 dakika boyunca hiçbir varlık gösteremeyen Fenerbahçe'de dört futbolcu uzun süre topla buluşamadı.
Goal'ın haberine göre; Beşiktaş karşısında aldığı 3-1'lik mağlubiyetle şampiyonluk yarışında ağır bir yara alan, ayrıca ortaya koyduğu etkisiz futbolla da taraftarının tepkisini çeken Fenerbahçe'de, maçla ilgili dikkat çekici bir istatistik ortaya çıktı.
Özellikle Şenol Güneş'in 30'uncu dakikada beş oyuncusunun yerini değiştirip 4-4-2'ye geçmesinin ardından, Fenerbahçe'nin topla oynama yüzdesi giderek düşmeye başlamıştı. Sarı-lacivertli dört futbolcunun topla buluşma sayıları da bunu net olarak gösteriyor. Öyle ki, Fenerbahçeli dört futbolcu, maç boyunca toplam 62 dakika topa dokunamadılar bile.
Fernandao, 56. dakika – 76. dakika arası
Josef de Souza, 49. dakika – 69. dakika arası
Mehmet Topal, 28. dakika – 40. dakika arası
Aatıf Chahechouhe ise 27. dakika – 38. dakika arası topla buluşamadılar.
- 28 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 10:02
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Kiev’e 250 bin euro daha
Toplam 2
Yorum
Meth bir defaya mahsusdur o her 25 maç ne kardeşim.
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Deplasman sıkıntısı
Toplam 3
Yorum
muhittin ne yapalım üzülelim mi?
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Ağabeylerini solladı
Toplam 1
Yorum
komik haha apdulkadir 4 mlyon okay 6 mlyon yazıcı 7 mlyon ölemi acaba transfermarket buna inanarakmı yazmış bu rakamları 20den aşşa kapı açılmaz
Derbide topa dokunamadılar! Şok gerçek... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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