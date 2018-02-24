Köybaşı’na yardım – Fotomaç – 24 Şubat 2018
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    24 Şubat 2018, Cumartesi
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    Köybaşı’na yardım

    Köybaşı’na yardım
    FENERBAHÇE'de Beşiktaş'a karşı savunmanın solunda kimin oynayacağı da merak konusu. Hasan Ali cezalı, tamamen iyileşti ve büyük ihtimalle yarın sahada olacak. 'ın, Beşiktaş'ın sağ kanattaki etkinliği karşısında Köybaşı'na destek için farklı denemeler yaptığı ifade edildi. İsmail'in oynamaması halinde sol bek için İsla ve Şener seçenekleri de masada...
    1. 24 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:06
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