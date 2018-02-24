Köybaşı’na yardım
FENERBAHÇE'de Beşiktaş'a karşı savunmanın solunda kimin oynayacağı da merak konusu. Hasan Ali cezalı, İsmail Köybaşı tamamen iyileşti ve büyük ihtimalle yarın sahada olacak. Aykut Kocaman'ın, Beşiktaş'ın sağ kanattaki etkinliği karşısında Köybaşı'na destek için farklı denemeler yaptığı ifade edildi. İsmail'in oynamaması halinde sol bek için İsla ve Şener seçenekleri de masada...
- 24 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 02:06
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Türk Telekom'da kırmızı kart!
Toplam 2
Yorum
AĞLASARAY penaltı veriyorlar bize vermiyorlar ühüüüüü
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Albayrak: Demek ki aslan kükredi mi...
Toplam 1
Yorum
can Yenilince miyav, yenince kükredi oluyor zaten bu işler...
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Türk Telekom'da kırmızı kart!
Toplam 2
Yorum
ömer arkadaşlar araya giren oyuncu belhanda düzeltin lütfen
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