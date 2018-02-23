‘Tarih yazmak istiyoruz’ – Fotomaç – 23 Şubat 2018
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    23 Şubat 2018, Cuma
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    ‘Tarih yazmak istiyoruz’

    ‘Tarih yazmak istiyoruz’

    Volkan, ’da bir kupa maçında ilk yenilgiyi tattırdıkları ’ı bir lig maçında da ilk yenen takım olmak istediklerini söyledi

    kaptanı , 'la çok özel bir derbi oynayacaklarını, galibiyetten başka bir şey düşünmediklerini söyledi. Derbiye yönelik takım arkadaşlarıyla sık sık görüşmeler gerçekleştiren tecrübeli file bekçisi, "'a Vodafone Park'taki tek yenilgiyi biz tattırmıştık; ancak o bir kupa maçıydı. Aynı başarıyı pazar günü bir lig maçında tekrarlayıp tarihe geçme fırsatımız var" dedi. Volkan, 'nin tarih yazmaya alışkın olduğunu, derbiye ekstra motivasyonla çıkacaklarını sözlerine eklerken, "Rakibimiz müthiş bir seyirci desteği ile oynayacak. Bunu avantaja dönüştürmelerine izin vermemeliyiz. Taraftar baskısından etkilenmemek zorundayız" görüşünü dile getirdi.

    Kaptan Volkan, 'tan hiçbir çekincelerinin olmadığını belirterek, "Vodafone Park'a zafer için gideceğiz" diye konuştu.

    1. 23 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:10
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