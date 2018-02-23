‘Tarih yazmak istiyoruz’
Volkan, Vodafone Arena’da bir kupa maçında ilk yenilgiyi tattırdıkları Beşiktaş’ı bir lig maçında da ilk yenen takım olmak istediklerini söyledi
Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel, Beşiktaş'la çok özel bir derbi oynayacaklarını, galibiyetten başka bir şey düşünmediklerini söyledi. Derbiye yönelik takım arkadaşlarıyla sık sık görüşmeler gerçekleştiren tecrübeli file bekçisi, "Beşiktaş'a Vodafone Park'taki tek yenilgiyi biz tattırmıştık; ancak o bir kupa maçıydı. Aynı başarıyı pazar günü bir lig maçında tekrarlayıp tarihe geçme fırsatımız var" dedi. Volkan, Fenerbahçe'nin tarih yazmaya alışkın olduğunu, derbiye ekstra motivasyonla çıkacaklarını sözlerine eklerken, "Rakibimiz müthiş bir seyirci desteği ile oynayacak. Bunu avantaja dönüştürmelerine izin vermemeliyiz. Taraftar baskısından etkilenmemek zorundayız" görüşünü dile getirdi.
Kaptan Volkan, Beşiktaş'tan hiçbir çekincelerinin olmadığını belirterek, "Vodafone Park'a zafer için gideceğiz" diye konuştu.
- 23 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 02:10
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"Galatasaray ciddi mali sorunlarla baş başa"
Toplam 14
Yorum
MOBİL ÖDEME İLE KURTULUN 10 MİLYON TARAFTAR EN KÖTÜ HER AY 10 TL MOBİL ÖDEME İLE . AL SANA HER AY 100 MİLYON TL. NEDEN ZIRLIYORSUNUZ.? DİJİTAL DEVRİMDEN YARARLANIN
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"Galatasaray ciddi mali sorunlarla baş başa"
Toplam 14
Yorum
BİRAZ BEYİN FIRTINASI SAYIN BAŞKAN YAKLAŞIK 25 MİLYON GS TARAFTARI VAR. 10 MİLYONU MOBİL ÖDEME İLE 5 YA DA 10 TL HER AY VERSE AYDA EN KÖTÜMSER 50 MİLYON TL EDER.
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Cengiz Ünder yine manşetlerde
Toplam 3
Yorum
İstanbul ss İstanbul tahminim dedikleri : Bizde ne futbolcu varmış ki haberimiz yokmuş. İŞŞ de yedekdi
‘Tarih yazmak istiyoruz’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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