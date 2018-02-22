Yine şaşırtacak!
Aykut Kocaman, idmanlarda derbiye yönelik 'sürpriz denemeler' yapıyor
1- Sakatlığı geçen Martin Skrtel ile Neto stoperde... Neustadter, Mehmet Topal'ın yanında ön libero... Josef ise 10 numara pozisyonunda.
2- Sol bekte cezalı Hasan Ali'nin yerine İsmail dışında Isla deneniyor.
3- Martin Skrtel, Neto ve Neustadter üçlü stoper... Sağda Isla, solda Aatıf ortada Topal, Dirar ve Josef'ten kurulu 5'li orta saha.
NELER YAPMIŞTI?
BEŞİKTAŞ'I Fenerbahçe'nin başındayken birçok kez deviren Aykut Kocaman her defasında 'sürpriz bir hamle' yapmıştı... İşte o derbilerden bazıları:
1- 2011'de Tayfur Havutçu'yu 2-1 yenerken Miroslav Stoch'u 10 numara oynattı. Fener'in ilk golünü Slovak yıldız attı.
2- 2012'de Carlos Carvalhal'a karşı 2-0 kazanırken Alex'i çıkarıp Caner Erkin'i oyuna aldı. Bu hamle sonrası rakibin baskısını kırdı. 90'da ikinci golü bulup, maçı kopardı.
3- 2013'te bu kez Samet Aybaba'yı 3-0 mağlup ederken sağ kanatta Gökhan Gönül ile Moussa Sow'u önlü arkalı oynattı. Gökhan Gönül 2, Sow 1 gol atarak maçın yıldızı oldular.
4- Bu sezonun ilk yarısında 2-1 kazanılan maçta Mehmet Ekici'yi ilk 11'de oynatarak, Şenol Güneş'i şaşırttı.
- 22 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 02:23
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"Çakır Avrupa'nın en iyi hakemi"
Toplam 2
Yorum
ERAY Bir Türk hakemin bu kadar övgü alması ve Türkiye'de yönettiği maçlar bende şüphe uyandırıyor...
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Her şey değişecek
Toplam 15
Yorum
erol hoca ve yönetim değişecek
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ESPN yorumcusu Quique Wolff, Beşiktaş'ı değerlendirdi
Toplam 39
Yorum
ismail beşiktaş bu sezon ş.liginin en iyi üç takımından birisiydi final adayı idi bu bilindiğinden 16 dak kırmızı kart çıktı iş garantiye alındı
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