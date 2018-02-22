Yine şaşırtacak! – Fotomaç – 22 Şubat 2018
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    22 Şubat 2018, Perşembe
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    Yine şaşırtacak!

    Yine şaşırtacak!

    , idmanlarda derbiye yönelik 'sürpriz denemeler' yapıyor

    maçında 'yi ön liberoya koyarak herkesi şaşırtan tecrübeli teknik adamın, derbisinde de farklı hamleleri olacağı konuşuluyor. İşte bazı duyumlar:

    1- Sakatlığı geçen ile Neto stoperde... Neustadter, 'ın yanında ön libero... Josef ise pozisyonunda.

    2- Sol bekte cezalı Hasan Ali'nin yerine İsmail dışında Isla deneniyor.

    3- Martin Skrtel, Neto ve Neustadter üçlü stoper... Sağda Isla, solda Aatıf ortada Topal, Dirar ve Josef'ten kurulu 5'li orta saha.



    NELER YAPMIŞTI?

    BEŞİKTAŞ'I Fenerbahçe'nin başındayken birçok kez deviren her defasında 'sürpriz bir hamle' yapmıştı... İşte o derbilerden bazıları:

    1- 2011'de 'yu 2-1 yenerken 'u 10 numara oynattı. Fener'in ilk golünü Slovak yıldız attı.

    2- 2012'de Carlos Carvalhal'a karşı 2-0 kazanırken Alex'i çıkarıp 'i oyuna aldı. Bu hamle sonrası rakibin baskısını kırdı. 90'da ikinci golü bulup, maçı kopardı.

    3- 2013'te bu kez 'yı 3-0 mağlup ederken sağ kanatta ile 'u önlü arkalı oynattı. Gökhan Gönül 2, Sow 1 gol atarak maçın yıldızı oldular.

    4- Bu sezonun ilk yarısında 2-1 kazanılan maçta 'yi ilk 11'de oynatarak, 'i şaşırttı.
    1. 22 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:23
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