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    15 Şubat 2018, Perşembe
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    'de flaş gelişme!

    Fenerbahçe'de flaş gelişme!

    Kulübü'nde bölge sorumluluğu görevi üstlenen bazı şahıslar yayınladıkları açıklamayla istifa ettiklerini ve 'u desteklediklerini bildirdiler.

    Spor Kulübü'nün bazı bölge sorumluları yayımladıkları bildiriyle istifa ettiklerini duyurdular. Başkan 'a 'başkan adayı 'u desteklediklerini ileten bölge sorumluları Yıldırım'dan Ali Koç'un önünü açmasını istediler.

    Bildiride Fenerbahçe Kulübü İstanbul Avcılar Bölge Sorumlusu Ünal Güneri, Bakırköy Bölge Sorumlusu Av. Mutlu Aydın Güneşli, Başakşehir Bölge Sorumlusu Onur Gül, Beylikdüzü Bölge sorumlusu İsmail Yalçın, Büyükçekmece Bölge Sorumlusu Ömer Kazancı, Esenyurt Bölge Sorumlusu Gürbüz Süleymanoğlu, Küçükçekmece Bölge Sorumlusu Dr. Erdal Şen, İstanbul 3. Bölge Başkanı Alaattin Yavuz Güneş'in imzaları yer aldı.

    İşte o bildiri

    1. 15 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:15
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